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Из жизни

Водители-нарушители не дают сделать дорогу на ул. Кураева трехполосной

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Установка блоков по краю проезжей части на улице Кураева не помогла. Нашлись водители, которые игнорируют и их, и дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку машин.

Водители-нарушители не дают сделать дорогу на ул. Кураева трехполосной

Речь идет об участке между улицами Кирова и Володарского. Готовясь к перекрытию проезда в районе Бакунинского моста, там нанесли новую разметку и поставили новые знаки. Дорога стала трехполосной.

На промежутке между улицами Кирова и Московской преимущество полос решили отдать машинам, направляющимся в сторону Измайловского моста, а от Московской до улицы Володарского - в сторону Красной.

Водители-нарушители не дают сделать дорогу на ул. Кураева трехполосной

Также в этой части улицы Кураева установили знаки «Остановка запрещена», чтобы припаркованные машины не сужали полосы, а въезд в карман и выезд из него не создавали заторы. Водители игнорировали их, и тогда на дороге появились блоки. Теперь нарушители паркуются вдоль них - на первой полосе.

Проезд в районе Бакунинского моста перекроют с понедельника, 25 ноября, на 2,5 года.

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