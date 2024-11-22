Водители-нарушители не дают сделать дорогу на ул. Кураева трехполосной

22.11.2024 | 13:27

Установка блоков по краю проезжей части на улице Кураева не помогла. Нашлись водители, которые игнорируют и их, и дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку машин.

Речь идет об участке между улицами Кирова и Володарского. Готовясь к перекрытию проезда в районе Бакунинского моста, там нанесли новую разметку и поставили новые знаки. Дорога стала трехполосной.

На промежутке между улицами Кирова и Московской преимущество полос решили отдать машинам, направляющимся в сторону Измайловского моста, а от Московской до улицы Володарского - в сторону Красной.

Также в этой части улицы Кураева установили знаки «Остановка запрещена», чтобы припаркованные машины не сужали полосы, а въезд в карман и выезд из него не создавали заторы. Водители игнорировали их, и тогда на дороге появились блоки. Теперь нарушители паркуются вдоль них - на первой полосе.

Проезд в районе Бакунинского моста перекроют с понедельника, 25 ноября, на 2,5 года.