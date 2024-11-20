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Общество

В Пензе проведет прием Приволжский транспортный прокурор

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Во вторник, 26 ноября, Приволжский транспортный прокурор Максим Суров проведет в Пензе личный прием граждан и ответит на их вопросы.

Принимать людей он будет с 15:00 до 17:00 на улице Московской, 110 (в региональной приемной Президента Российской Федерации).

«Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, целесообразно заблаговременно подготовить заявление с указанием основных доводов; в случае если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или иные органы государственной власти, приобщить к заявлению копии ответов», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

С собой нужно взять удостоверение личности, а также документы, подтверждающие полномочия на представление интересов доверителя.

«По вопросам личного приема необходимо обращаться по телефонам: 8(831) 244-45-50 и +7 (910) 796-59-45», - рассказали в транспортной прокуратуре.

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