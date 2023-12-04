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Общество

Кузнецку подарили главную новогоднюю елку

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На центральной площади в Кузнецке в выходные установили новогоднюю ель. Ее городу подарил житель улицы Осипова.

Дерево росло возле его дома.

Кузнецку подарили главную новогоднюю елку

Как сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка, высота главной новогодней елки - 12 метров. Ее срубили работники МУП «Зеленый город» и при помощи автокрана установили в специально подготовленную трубу.

Кузнецку подарили главную новогоднюю елку

Украшать новогоднюю красавицу, как и обычно, будут сотрудники творческого центра «Родина».

Ранее стало известно, что в Кузнецке собираются учесть прошлогодний опыт при выборе ели. Предыдущее новогоднее дерево рухнуло в начале января, не устояв под порывами ветра.

Поэтому глава города Сергей Златогорский поручил подчиненным тщательно проверить ствол елки, которую установят на центральной площади.

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Источник — фото администрации Кузнецка
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