Кузнецку подарили главную новогоднюю елку

На центральной площади в Кузнецке в выходные установили новогоднюю ель. Ее городу подарил житель улицы Осипова.
Дерево росло возле его дома.
Как сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка, высота главной новогодней елки - 12 метров. Ее срубили работники МУП «Зеленый город» и при помощи автокрана установили в специально подготовленную трубу.
Украшать новогоднюю красавицу, как и обычно, будут сотрудники творческого центра «Родина».
Ранее стало известно, что в Кузнецке собираются учесть прошлогодний опыт при выборе ели. Предыдущее новогоднее дерево рухнуло в начале января, не устояв под порывами ветра.
Поэтому глава города Сергей Златогорский поручил подчиненным тщательно проверить ствол елки, которую установят на центральной площади.
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