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Общество

В Пензе с успехом прошел экофорум «Я жизнь среди жизни!»

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С 10 по 14 ноября на базе Пензенского государственного аграрного университета проходил масштабный молодежный форум «Я жизнь среди жизни!», поддержанный Росмолодежью. Это событие стало стартовым для проекта «Молодежная лаборатория «Я жизнь среди жизни!», направленного на продвижение экологической этики и агроэкотуризма.

В Пензе с успехом прошел экофорум «Я жизнь среди жизни!»

В форуме приняли участие студенты, молодые ученые и эксперты из разных регионов России (Пензы, Саратова, Энгельса, Саранска, Нижнего Новгорода, Воронежа, Калмыкии, Луганской Народной Республики, Ростова-на-Дону, Улан-Удэ, Татарстана, острова Сахалин), объединенные общей целью - сохранение природы.

В Пензе с успехом прошел экофорум «Я жизнь среди жизни!»

Участников ждала насыщенная программа, в которую входили:

- лекции от ведущих специалистов по экологической этике и агроэкотуризму;

- уникальная виртуальная экскурсия «Слайд-путешествие» по экологическим объектам Пензенского края»;

- презентация студенческого этического комитета и экоэтического альманаха, где рассказывалось об активном решении молодежью экологических проблем;

- творческие конкурсы «Фото-кросс» и «Конкурс полевых репортажей», в которых ребята продемонстрировали свои таланты и креативность;

- культурные мероприятия, в том числе поездка в Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы»;

- научно-практическая конференция и круглый стол, где участники из разных регионов обменялись идеями и результатами исследований в области экологии, туризма и волонтерской деятельности;

- многочисленные творческие встречи и выставки.

В Пензе с успехом прошел экофорум «Я жизнь среди жизни!»

Форум «Я жизнь среди жизни!» - это не только новые знания и впечатления, но и шаг к созданию более экологичного будущего.

#агроэкотуризм #Росмолодежь #РосмолодежьГранты #ПГАУ #ПензенскийГАУ #молодежь

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