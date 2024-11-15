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Общество

Перечислены маршруты, которые хотят перевести на регулирование

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В пятницу, 15 ноября, на брифинге в региональном правительстве директор ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» Лариса Панкова рассказала о ближайших и долгосрочных планах, касающихся общественного транспорта.

«Распоряжением правительства от сентября текущего года определен ряд задач, которые необходимо выполнить и мероприятия по которым у нас уже намечены. Это в первую очередь перевод на регулирование таких маршрутов, как 12, 33, 34.

Но анализ текущей ситуации по тому пассажиропотоку, который есть, и по тем обращениям граждан, которые у нас сейчас существуют, говорит о том, что нам нужно еще работать в направлении маршрутов № 27, 73, 24 и 18, также прогнозируя их перевод на регулирование», - отметила Лариса Панкова.

Она уточнила, что из 111 существующих сейчас маршрутов на регулировании (когда затраты перевозчика компенсируются за счет бюджета) находится 51.

«Более того, у нас еще остается задача определить требования к перевозчикам по обновлению подвижного состава - автобусов большого класса № 54, 70 и 130, которые пока на старом подвижном составе», - добавила директор ГКУ.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря стоимость проезда в городских и межмуниципальных автобусах большого и среднего класса, а также во всех троллейбусах составит 30 рублей. На подвозящих маршрутах (№ 2а, 6, 10, 26, 75, 80), цена останется прежней - 10 рублей.

Вопрос с микроавтобусами, которые работают по нерегулируемому тарифу (то есть не получают из госказны субсидии на осуществление деятельности), пока не решен.

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