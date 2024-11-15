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Общество

Новая цена на проезд в пензенских маршрутках еще не определена

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Вопрос со стоимостью проезда в маршрутках, которые работают по нерегулируемому тарифу (то есть не получают из бюджета субсидии на осуществление деятельности), пока не решен.

Об этом в пятницу, 15 ноября, на брифинге в региональном правительстве сообщила и. о. министра цифрового развития, транспорта и связи Елена Никишина.

«Если они планируют повышать тариф, то должны уведомить об этом не позднее чем за 15 дней до даты введения нового решения о тарифах. С этой категорией перевозчиков мы тоже работаем. Уведомления не поступали, поэтому назвать определенную стоимость сейчас мы не можем», - пояснила она.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря стоимость проезда в городских и межмуниципальных автобусах большого и среднего класса, а также во всех троллейбусах составит 30 рублей. На подвозящих маршрутах (№ 2а, 6, 10, 26, 75, 80), работающих по регулируемому тарифу, цена останется прежней - 10 рублей.

Сейчас за билет в автобусе нужно отдать 27-28 рублей, в троллейбусе - 20, в маршрутке - 32.

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