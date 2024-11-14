ВТБ вернул пенсионерам более 100 млн рублей, похищенных мошенниками

14.11.2024 | 14:35

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За 10 месяцев этого года ВТБ возместил пенсионерам 108 млн рублей, которые были похищены мошенниками. Из них более 60 млн банк задержал на счетах злоумышленников с помощью системы дроп-мониторинга. Еще более 40 млн рублей пенсионеры получили в рамках бесплатной программы страхования, которая защищает их банковские карты и счета от основных видов мошенничества.

Самой популярной схемой в отношении пенсионеров в этом году стала установка вирусного программного обеспечения. Чаще всего оно скрывается под видом популярных приложений: государственных, медицинских, банковских сервисов и приложений по оплате коммунальных услуг. Злоумышленники сообщают о новом приложении, которое необходимо установить на устройство клиента, и в результате получают полный доступ к банковским счетам. Они также продолжают использовать социальную инженерию и манипулируют пенсионерами: звонят и, представляясь сотрудниками государственных учреждений, заставляют пожилых людей переводить деньги якобы на безопасный счет, чтобы потом завладеть их сбережениями.

«Сумма украденных у пенсионеров средств по сравнению с прошлым годом, к сожалению, увеличилась более чем на четверть. Для их защиты уже на следующий месяц после начисления первой пенсии на карту банка мы бесплатно подключаем пенсионерам страхование от мошенничества. Сейчас более 2,3 млн клиентов могут быть уверены, что при мошеннических кражах мы поможем с возмещением средств», - рассказала начальник управления «Старшее поколение» ВТБ Анна Нестерова.

ВТБ за свой счет реализует программу страхования пенсионеров от мошенничества с 2021 года. Максимальная сумма возмещения составляет 100 тыс. рублей. Страхование защищает средства клиентов на случай списания в результате перехода на фишинговые (поддельные) сайты, перевода средств под влиянием мошенников, хищения с помощью устройств, компрометирующих данные банковской карты, а также заражения гаджетов клиента вредоносным программным обеспечением.

Страховое покрытие предусматривает в том числе кражу денег с карты с использованием ПИН-кода или поддельных документов, а также хищение полученных в банкомате наличных.

В ВТБ запущена система дроп-мониторинга для выявления деятельности дропов еще до того, как на их счета поступают денежные средства жертв мошенничества. За 2024 год данная система позволила задержать более 1,1 млрд рублей.

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