В Заре в конце ноября сдадут седьмой дом для переселенцев

13.11.2024 | 21:33

В пензенском микрорайоне Заря готовят к сдаче седьмой дом для переселенцев. Ему присвоен адрес: улица Ревунова, 6.

Сейчас к объекту подвели все необходимые инженерные коммуникации. Специалисты занимаются отделкой помещений и фасада. До конца ноября они должны покрасить входные группы и завершить благоустройство пешеходных дорожек, детской площадки и спортивной зоны.

«Две квартиры в доме, однокомнатная и трехкомнатная, спроектированы для проживания маломобильных граждан. В них обустроены расширенные дверные проемы, предусмотрена специальная планировка ванных комнат. В подъездах установлены пассажирские лифты, учитывающие потребности людей, передвигающихся на инвалидных колясках», - рассказали в администрации Пензы.

Также подрядчик построил газовую котельную. Пробный пуск тепла запланировали на этой неделе. Предполагается, что к моменту сдачи объекта батареи в квартирах нагреются. Котельная будет обслуживать не только седьмой дом для переселенцев, но и восьмой, последний.

Его в настоящее время продолжают возводить. Подрядчик не отстает от графика. Строительство намерены завершить до конца этого года.

В конце августа в Заре ввели в эксплуатацию 6-й 8-этажный дом для переселенцев. Ему присвоили адрес: улица Ревунова, 4.