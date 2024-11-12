Жители Пензенской области стали чаще сдавать смартфоны в трейд-ин

12.11.2024 | 13:37

Россияне проявляют огромный интерес к сдаче смартфонов в трейд-ин. Так, в объединенной розничной сети операторов «МегаФон» и Yota за 10 месяцев 2024-го приняли на 120% больше гаджетов, чем за тот же период 2023-го.

Чаще всего сдавали смартфоны Samsung, наилучшую динамику за год продемонстрировали iPhone.

В Пензенской области трейд-ин так же востребован, как и в других регионах РФ. Спрос вырос на 128%. Количественно лидируют устройства от Samsung с долей 38%, а более высокий прирост год к году тоже показал iPhone. Часто пензенцы сдают и телефоны Xiaomi.

Смартфоны Samsung - лидеры уже второй год подряд. На них пришлась треть всех сделок трейд-ин. Также популярны Xiaomi (22%) и iPhone (18%).

В деньгах лидеры те же, однако первенство принадлежит Apple: второй год подряд на смартфоны этой марки приходится 50% средств, полученных по программе. Далее идет Samsung - треть от всех сдаваемых мобильных, при этом их доля выросла: 32% против 28% в январе - октябре 2023-го. Телефоны Xiaomi расположились на третьей строке с 8%.

«Трейд-ин - это отличная возможность для владельца смартфона получить существенную скидку на новый гаджет, при этом не уделяя времени на поиск покупателя для своего нынешнего устройства. Мы предлагаем удобный, безопасный и быстрый сервис, в рамках которого наш клиент получает профессиональное обслуживание на каждом этапе: от оценки смартфона до непосредственно выкупа», - отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давид Борзилов.

В среднем россияне владеют смартфоном в течение четырех с половиной лет. На продолжительность пользования гаджетом влияют многие факты, в их числе качественный и доступный ремонт, широкое предложение по обновлению ПО, а также бережное отношение самого владельца, использующего защитные аксессуары (пленку, чехлы).

Программа трейд-ин доступна в «МегаФоне» по всей стране с 2017 года. К сдаче принимаются устройства всех брендов, при этом по трейд-ин можно купить смартфоны последних моделей.

Сотрудник розничной сети оценивает телефон в информационной программе и озвучивает стоимость выкупа. Однако клиент может сделать это и самостоятельно, до визита в офис, воспользовавшись сайтом «МегаФона». На стоимость устройства влияют эстетическое и техническое состояние.

При сдаче старого телефона с покупателем заключают договор купли-продажи на выкуп. Стоимость идет в зачет покупки нового гаджета или же переводится на карту клиента.

Компания «МегаФон» предлагает полный комплекс услуг для пользователей смартфонов. Помимо трейд-ин, это кредиты и рассрочки на новые устройства, механическая чистка телефона от пыли и других видов загрязнений, улучшение его внешнего вида.

Реклама. Заказчик - ПАО «МегаФон».