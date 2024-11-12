Жители Пензенской области смогут задать вопросы об осеннем призыве

12.11.2024 | 10:23

Военная прокуратура Пензенского гарнизона возобновляет работу консультационно-правового центра и горячей линии. Специалисты ответят на вопросы граждан об осеннем призыве.

Жители региона смогут узнать больше об исполнении требований закона в воинских частях и учреждениях, а также оставить жалобу на неправомерные действия со стороны должностных лиц органов военного управления.

«Работники военной прокуратуры Пензенского гарнизона готовы оперативно отреагировать на все сообщения о нарушениях прав граждан», - рассказали в военной прокуратуре.

Получить консультацию могут военнослужащие и члены их семей, призывники, их родственники и другие граждане.

Прием осуществляется по адресу: г. Пенза, ул. Попова, 72а. Телефон горячей линии 8 (8412) 54-55-42.