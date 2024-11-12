Ресурсников оштрафовали на 25,8 млн за нарушения при земляных работах

12.11.2024 | 21:04

В 2024 году в бюджет Пензы поступило 25,8 млн рублей, взысканных с ресурсников за нарушения при проведении земляных работ.

Для сравнения: в 2023-м сумма была значительно меньше - 7 млн.

«Штрафные санкции применили в случаях, когда разрытия велись без разрешения Управления ЖКХ Пензы. Также привлекали ресурсников к ответственности за несвоевременное восстановление нарушенного благоустройства, неисполнение обязанностей по устранению просадок», - доложил на планерке в мэрии 12 ноября замглавы администрации Ильдар Усманов.

Всего, по его словам, в отношении должностных и юридических лиц ресурсоснабжающих организаций в 2024 году составлено 282 протокола.

С 1 ноября до 31 марта 2025 года в Пензе запрещены земляные работы для ремонта сетей (исключение составляют аварийные ситуации), напомнили в мэрии.

Врио главы Пензы Олег Денисов поставил задачу еще ужесточить контроль. «Чтобы ресурсоснабжающие организации эффективнее ликвидировали ямы и траншеи по всему городу, минимизировали неудобства, которые доставляют жителям», - пояснил он.