В Пензе с 1 ноября начнет действовать запрет на земляные работы

28.10.2024 | 19:15

В Пензе с 1 ноября запретят земляные работы. Это требуется для сохранения дорожного покрытия и благоустройства зимой.

Запрет будет действовать до 31 марта 2025-го. До этой даты специалисты не смогут ремонтировать, прокладывать и реконструировать сети и коммуникации.

«Исключение составляют аварийные земляные работы, земляные работы, проводимые за счет средств бюджетов всех уровней, а также выполняемые ресурсоснабжающими и сетевыми организациями в целях подключения, технологического присоединения в соответствии с федеральными законами», - сообщили в администрации города.

Такое ограничение вводят в областном центре ежегодно.

Ранее сообщалось, что МБУ «Пензавтодор» также готовится к зиме. С 30 октября на дорогах областного центра коммунальщики организуют круглосуточное дежурство.