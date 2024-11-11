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Общество

В Пензенской области не хватает препаратов от бешенства

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Сердобские медики предупредили, что в Пензенской области сложился дефицит препаратов для профилактики и лечения бешенства. Речь идет об антирабической вакцине, а также иммуноглобулине.

Поэтому жителям региона следует быть осторожными и заботиться о своей безопасности при взаимодействии с животными.

О нехватке препаратов рассказали в Сердобской центральной районной больнице имени А. И. Настина. Медики привели статистику за 9 месяцев 2024 года. За этот период в учреждение обратился 121 человек, пострадавший от укусов.

В большинстве случаев сердобчан ранили безнадзорные четвероногие, однако фиксировались нападения и домашних животных.

Жителей попросили не подходить к собакам, которые агрессивны, странно себя ведут или имеют признаки бешенства: хромоту, пошатывание, слюну и пену из пасти, потерю ориентации.

«Если нападение животного произошло, промойте раны водой с мылом (щелочной мыльный раствор инактивирует вирус бешенства), прикройте чистой повязкой и обратитесь за медицинской помощью», - попросили медики.

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