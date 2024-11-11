Сердобские медики отчитались о получении вакцины против бешенства

11.11.2024 | 18:06

Сердобская центральная больница имени А. И. Настина в сентябре получила 75 доз антирабической (против бешенства. - Прим. ред.) вакцины «Кокав».

Об этом сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте». В октябре в больницу пришло еще 15 доз препарата, а 5 ноября - 40, из них 25 доз предназначены для Сердобского района, 15 - для Бековского).

«При наличии показаний пациент, пострадавший от укуса животного, обязательно будет вакцинирован. Но разумную осторожность в общении с четвероногими соблюдать все же стоит», - отметил врач-эпидемиолог Алексей Шелимовец.

Ранее в Сердобской центральной районной больнице имени А. И. Настина рассказали о сложившейся в Пензенской области нехватке препаратов против бешенства: антирабической вакцины, а также иммуноглобулина. Медики попросили людей быть осторожными при обращении с домашними и безнадзорными животными.

Больница привела статистику за 9 месяцев 2024 года. За этот период в учреждение обратился 121 человек, пострадавший от укусов животных.