12 ноября пензенцев ждет день без осадков

12 ноября в Пензенской области, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
В ночь на вторник за окном окажется -3...+2 градуса, днем станет чуть теплее - воздух прогреется до +4 градусов. Затем столбики термометров опустятся до прежних значений.
На протяжении суток будет дуть умеренный северо-западный ветер, его порывы могут достигать 11 метров в секунду.
Как уже сообщалось, в целом на этой неделе в будни существенных осадков не ожидается, регион окажется под влиянием поля повышенного атмосферного давления.
В давние времена в народе подмечали: если 12 ноября ветер длительное время дул в одном направлении, а потом менял его на обратное, это сулило сырую погоду.
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