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Общество

12 ноября пензенцев ждет день без осадков

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12 ноября в Пензенской области, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

В ночь на вторник за окном окажется -3...+2 градуса, днем станет чуть теплее - воздух прогреется до +4 градусов. Затем столбики термометров опустятся до прежних значений.

На протяжении суток будет дуть умеренный северо-западный ветер, его порывы могут достигать 11 метров в секунду.

Как уже сообщалось, в целом на этой неделе в будни существенных осадков не ожидается, регион окажется под влиянием поля повышенного атмосферного давления.

В давние времена в народе подмечали: если 12 ноября ветер длительное время дул в одном направлении, а потом менял его на обратное, это сулило сырую погоду.

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