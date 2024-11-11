12 ноября пензенцев ждет день без осадков

11.11.2024 | 21:15

12 ноября в Пензенской области, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

В ночь на вторник за окном окажется -3...+2 градуса, днем станет чуть теплее - воздух прогреется до +4 градусов. Затем столбики термометров опустятся до прежних значений.

На протяжении суток будет дуть умеренный северо-западный ветер, его порывы могут достигать 11 метров в секунду.

Как уже сообщалось, в целом на этой неделе в будни существенных осадков не ожидается, регион окажется под влиянием поля повышенного атмосферного давления.

В давние времена в народе подмечали: если 12 ноября ветер длительное время дул в одном направлении, а потом менял его на обратное, это сулило сырую погоду.