Опубликован прогноз погоды в Пензенской области на неделю

11.11.2024 | 16:07

На этой неделе погода в Пензенской области стабилизируется, регион окажется под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Такой прогноз сделали специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В будни существенных осадков не ожидается, но ближе к выходным в отдельных районах из-за близости атмосферных фронтов атлантических циклонов возможен дождь со снегом.

«При этом температурный фон расположится в пределах климатической нормы», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Серьезные морозы пензенцам не грозят: по ночам уличные термометры будут показывать -1...-3 градуса, днем +2...+4.

В минувшие выходные регион оказался на границе противоборства двух вихрей - на смену циклону шел антициклон, из-за чего ветер существенно усилился. Температура воздуха при этом оставалась повышенной на 1-2 градуса.