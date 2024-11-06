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Общество

Перечислены ошибки родителей при сбивании температуры у ребенка

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Многие способы для снижения температуры у ребенка могут быть не только неэффективными, но и опасными. В их числе, к примеру, обтирание уксусом или алкоголем.

Об этом в беседе с изданием «Газета.ру» рассказала врач-педиатр Виктория Кострицкая. Медик подчеркнула, что температура 38-38,5 считается для ребенка безопасной (исключение - младенцы до 3-х месяцев, дети с хроническими заболеваниями, эпилепсией), сбивать ее нельзя, так как она помогает иммунитету бороться с инфекцией.

Когда температура превышает 38,5-39 градусов, многие родители паникуют и могут допустить ошибки. Так, врач предостерегла от обтирания холодной водой. Это приводит к резкому охлаждению кожи и сужению периферических сосудов. Кроме того, появляется иллюзия снижения температуры, хотя внутренняя продолжает расти. Ребенок начинает дрожать, выработка тепла увеличивается, а состояние больного ухудшается.

Также недопустимо использование холодных компрессов и погружение в холодную ванну.

Кострицкая обратила внимание на опасность обтирания малыша спиртовыми или уксусными растворами. Это может повлечь отравление, так как пары всасываются через кожу и дыхательные пути. Уксус способен вызвать раздражение кожи и другие нежелательные реакции.

«Не укутывайте ребенка плотно - попытки «пропотеть», укутывая ребенка в теплые одеяла или одежду, приводят к перегреву и нарушению теплообмена. Организм не может эффективно снижать температуру, что может привести к опасным последствиям, включая тепловой удар», - предупредила педиатр.

Нельзя часто и бесконтрольно использовать жаропонижающие препараты, чередуя их. Это может закончиться передозировкой и токсическим поражением печени и почек. Врач напомнила: лекарства нужно использовать строго по инструкции и под наблюдением медика, особенно если речь идет о маленьком ребенке.

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