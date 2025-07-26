Общество

Детей в санатории «Надежда» покусали клопы

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В пятницу, 25 июля, в Сети распространилась информация о детях, пострадавших от укусов клопов в санатории «Надежда» в Кузнецком районе.

Насекомых заметили в две летние смены в одних и тех же комнатах. В сообщении говорится, что помещения сразу не продезинфицировали.

«Началось все с одной комнаты, где покусали девочку. Комнату эту расселили, но девочку не изолировали, а сама комната осталась без дезинфекции - ее просто закрыли. Обработку провели только тогда, когда клопы появились и во второй комнате. Эту комнату также расселили», - рассказал автор.

Пострадавшую девочку поселили в комнату, где были 14 человек. В ночь с 24 на 25 июля дети поймали 11 клопов.

«По словам воспитателей, эту комнату якобы продезинфицировали, но у детей и родителей остаются серьезные сомнения: насекомые никуда не исчезли», - добавил автор.

Свое сообщение он проиллюстрировал кадрами укусов клопов и самих насекомых.

Детей в санатории «Надежда» покусали клопы

В санатории прокомментировали ситуацию.

Представитель учреждения в телеграм-канале пояснил, что дезинсекция в лагере проводится регулярно, работы подтверждаются соответствующими актами.

«Тем не менее, 21 июля, в рамках третьей смены, поступило обращение от ребенка об укусах в одной из комнат. Было принято решение расселить детей из нескольких комнат. Проведена внеплановая дезинсекция. Комнаты выведены из эксплуатации и больше не используются для проживания», - сообщил он.

По его словам, 26 июля в санатории запланировали дополнительную дезинсекцию помещений, а также медицинский осмотр детей.

Представитель санатория заверил, что санитарный контроль усилят, чтобы исключить повторение подобных случаев.

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