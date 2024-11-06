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Общество

На Шуисте на 2 дня изменят схему движения по переезду

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В пензенском микрорайоне Шуист на два дня изменят схему организации дорожного движения. Об этом предупредила городская администрация.

Речь идет о железнодорожном переезде на улице Долгорукова, расположенном на участке между домами № 23 на Кустанайской и № 4а на Долгорукова.

7 и 8 ноября в период с 9:00 до 18:00 для движения по переезду будет доступна только одна полоса.

«Это связано с проведением работ по замене устройства заграждения на 713-м километре сотрудниками Пензенской дистанции пути», - уточнили в мэрии.

Водителям порекомендовали учесть эту информацию при планировании маршрутов.

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