Общество

На дорогах Пензы и Засечного установили 10 новых камер

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В Пензе и Засечном заработали новые комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Их установили в очагах аварийности.

Данные о местоположении камер опубликовало ГБУ «Безопасный регион».

В Пензе нарушения фиксируют следующие комплексы:

- ул. Генерала Глазунова, 8 (в сторону проспекта Строителей) - превышение скорости;

- ул. Генерала Глазунова, 8 (в сторону ул. Яшиной) - превышение скорости;

- проспект Строителей, 96 - превышение скорости;

- ул. Терновского, 207 - превышение скорости;

- ул. Калинина, 150а - превышение скорости;

- пересечение ул. Суворова и Володарского - превышение скорости;

- проспект Строителей, 45а - превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на запрещающий сигнал светофора за стоп-линию (знак 6.16), нарушение правил применения ремней безопасности, нарушение правил пользования телефоном водителем, нарушение правил пользования световыми приборами;

- ул. Лермонтова, 28 - нарушение правил остановки;

- ул. Ставского, напротив дома № 9 - превышение скорости, непредоставление преимущества пешеходам на пешеходном переходе, нарушение правил применения ремней безопасности, нарушение правил пользования световыми приборами.

В Засечном комплекс установили на пересечении улиц Олимпийской и Алой. Он фиксирует превышение скорости.

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Источник — фото ГБУ «Безопасный регион»
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