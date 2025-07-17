На дорогах Пензы и Засечного установили 10 новых камер

В Пензе и Засечном заработали новые комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Их установили в очагах аварийности.
Данные о местоположении камер опубликовало ГБУ «Безопасный регион».
В Пензе нарушения фиксируют следующие комплексы:
- ул. Генерала Глазунова, 8 (в сторону проспекта Строителей) - превышение скорости;
- ул. Генерала Глазунова, 8 (в сторону ул. Яшиной) - превышение скорости;
- проспект Строителей, 96 - превышение скорости;
- ул. Терновского, 207 - превышение скорости;
- ул. Калинина, 150а - превышение скорости;
- пересечение ул. Суворова и Володарского - превышение скорости;
- проспект Строителей, 45а - превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на запрещающий сигнал светофора за стоп-линию (знак 6.16), нарушение правил применения ремней безопасности, нарушение правил пользования телефоном водителем, нарушение правил пользования световыми приборами;
- ул. Лермонтова, 28 - нарушение правил остановки;
- ул. Ставского, напротив дома № 9 - превышение скорости, непредоставление преимущества пешеходам на пешеходном переходе, нарушение правил применения ремней безопасности, нарушение правил пользования световыми приборами.
В Засечном комплекс установили на пересечении улиц Олимпийской и Алой. Он фиксирует превышение скорости.
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