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Общество

В Пензе вдове участника СВО передали звезду Героя ДНР

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В Пензе вдове военнослужащего Евгения Курякова, погибшего во время специальной военной операции, передали звезду Героя ДНР.

Старший лейтенант с октября 2022 года был командиром зенитной ракетной батареи, с ноября 2023-го обеспечивал безопасность воздушного пространства Донецкой Народной Республики, поражая ракеты противника.

«В апреле (2024-го. - Прим. ред.) в ходе боевой работы расчет Евгения Курякова попал под вражеский артиллерийский обстрел, сам командир и два члена экипажа получили ранения. Старший лейтенант Куряков вызвал эвакуацию для личного состава и самостоятельно, без прикрытия, продолжил боевое дежурство. Он подвергся атаке беспилотников, но не допустил пролета воздушных целей, исполнил воинский долг ценой собственной жизни», - рассказали в региональном правительстве.

В Пензе вдове участника СВО передали звезду Героя ДНР

Указом главы республики мужчину удостоили звания Героя ДНР посмертно. 1 ноября в Пензе состоялась церемония передачи золотой звезды вдове бойца. Женщина пришла на нее с 5-летней дочкой.

«Мы безмерно благодарны Вашему мужу за его подвиг. Будьте уверены, Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку», - заверил женщину вице-губернатор Сергей Федотов.

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Источник — фото областного правительства
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