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Общество

Участники спецоперации смогут лечиться в любой поликлинике

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Участники специальной военной операции, находясь в отпуске, смогут получать медицинскую помощь в любой государственной поликлинике. Соответствующее постановление Правительства РФ вступает в силу в субботу, 2 ноября.

Документ размещен на сайте Правительства России.

«Ранее военнослужащие в связи с отсутствием у них полисов обязательного медицинского страхования, даже находясь в отпуске, должны были обращаться за медицинской помощью только в ведомственные госпитали Минобороны, которые есть не во всех регионах страны», - говорится в пояснении.

Теперь медицинская помощь станет для них более доступной.

Решение будет действовать на время проведения специальной военной операции.

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