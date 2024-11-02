Участники спецоперации смогут лечиться в любой поликлинике

Участники специальной военной операции, находясь в отпуске, смогут получать медицинскую помощь в любой государственной поликлинике. Соответствующее постановление Правительства РФ вступает в силу в субботу, 2 ноября.
Документ размещен на сайте Правительства России.
«Ранее военнослужащие в связи с отсутствием у них полисов обязательного медицинского страхования, даже находясь в отпуске, должны были обращаться за медицинской помощью только в ведомственные госпитали Минобороны, которые есть не во всех регионах страны», - говорится в пояснении.
Теперь медицинская помощь станет для них более доступной.
Решение будет действовать на время проведения специальной военной операции.
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