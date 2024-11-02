Сельчанку трудоустроили без ее ведома и лишили повышения пенсии

02.11.2024 | 10:13

В Русском Камешкире пенсионерка была вынуждена обратиться в прокуратуру, чтобы отстоять свои права.

Женщина с 4 декабря 2017 года стала получать страховое пособие по старости, но продолжала работать - школьным поваром. В мае 2024-го она уволилась по собственному желанию.

После ее ухода школа сообщила в Социальный фонд, что женщина одновременно с увольнением принята на место сторожа и рабочего по обслуживанию зданий. Однако пенсионерка никуда не трудоустраивалась. Из-за недостоверной информации ей не провели индексацию пенсии.

По представлению прокурора Камешкирского района школа направила в Соцфонд уточненные сведения. Бухгалтера школы привлекли к дисциплинарной ответственности.

В итоге сельчанке пересчитали и проиндексировали пенсию с мая по октябрь на сумму более 30 тысяч рублей, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.