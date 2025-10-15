Общество

Из-за праздника в ноябре сдвинется срок выплаты детских пособий

В ноябре детские пособия россиянам выплатят досрочно - из-за праздника.

На неделе с 27 октября по 2 ноября будет 6 рабочих дней. Потрудиться в субботу, 1 ноября, придется из-за того, что выходной с нее перенесен на понедельник, 3-е число.

Таким образом, в ноябре в связи с Днем народного единства будет три выходных подряд: 2, 3 и 4-го числа. Поэтому срок выплаты ряда детских пособий сдвинется, родители получат их раньше.

Так, выплаты, которые обычно приходят 3-го числа (единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву и др.), перечислят 1 ноября, сообщают «Известия».

Выплату из маткапитала переведут, как обычно, 5-го числа, а пособие по уходу за детьми до полутора лет работающим родителям - 7-го.

Перевод денег может занять весь день.

