4 ноября в Пензе проведут фестиваль «С верой! В Россию!»

02.11.2024 | 19:36

В понедельник, 4 ноября, в Пензе пройдет духовно-патриотический фестиваль «С верой! В Россию!», приуроченный ко Дню народного единства.

Мероприятие будет состоять из двух частей. В рамках первой проведут мастер-классы по основам колокольного звона, церковной флористике, каллиграфии, росписи по дереву, изготовлению народных тряпичных кукол и головных уборов.

Также гости смогут оценить выставку работ мастеров династии Михотиных - Устиновых (кружева и вязание, изделия из дерева, куклы из ткани) и участников регионального этапа конкурса детского творчества «Красота Божьего мира».

Вторая часть предполагает развлекательно-игровую программу, показательные выступления спортивных коллективов, вокальные и хореографические номера.

Фестиваль пройдет на базе городской школы развития детского творчества имени Ю. Е. Яничкина на проспекте Победы, 41. Мастер-классы начнутся в 12:00, концерт - в 13:00. Вход свободный.

«Всех гостей ждут памятные подарки», - заверили в информационном отделе Пензенской епархии.