Стоматолог: При зубной боли чеснок, спиртное и компрессы могут навредить

01.11.2024 | 08:13

Попытки самостоятельно избавиться от зубной боли народными средствами не только неэффективны, но и могут нанести серьезный вред. Об этом «Газете.Ru» рассказал стоматолог-терапевт, врач-реставратор Алексей Сошников.

Самая частая проблема, по его словам, - поверхностная боль, нередко связанная с кариесом. Ее симптомы - неприятные ощущения от горячего, холодного, сладкого или в целом после приема пищи.

«Для лечения люди используют спиртовые настойки или алкоголь, которые наносят на вату или кусок хлеба и прикладывают к больному зубу. В некоторых случаях в ход идет прополис, чеснок или таблетки аспирина, которые закладывают в образовавшуюся полость. В лучшем случае эти методы никак не снимут болевой синдром, а в худшем - вызовут ожог слизистой или аллергическую реакцию», - пояснил стоматолог.

В качестве альтернативы народным способам он предложил использовать зубные капли или ватку, смоченную в 10%-ном растворе лидокаина. Это поможет убрать болевой синдром, но лишь на время.

Когда зубная боль мучает по ночам, люди используют для полоскания растворы соды с солью. Однако от них воспалительные процессы могут лишь усилиться.

Врач рекомендовал ротовые ванночки с раствором перекиси водорода или хлоргексидина. Они снизят болевые ощущения, однако не избавят от них полностью.

При периодонтите, когда десна отекает, в ход идут теплые компрессы на щеку. В итоге воспаление проникает еще глубже, может образоваться абсцесс или флегмона. Тогда уже удалением зуба не обойтись - придется вскрывать место воспаления.

«Поэтому теплые компрессы лучше заменить на холод, который поможет немного сдержать отек и снизить боль на кратковременный период», - посоветовал Сошников.

Он также подчеркнул: мнение, что алкоголь может снять зубную боль - миф. Даже если человек уже потеряет способность передвигаться от количества выпитого, болевой синдром может сохраняться. А вот врач может не принять нетрезвого пациента.

Алексей Сошников также предупредил: антибиотики, принимаемые самостоятельно, не только не принесут пользы, но и могут ухудшить положение, если причиной боли является вирус или грибок. Принимать такие препараты можно только по назначению врача.

«Это же правило распространяется и на анальгетики. Их использование обосновано только в случаях, когда нет возможности попасть к стоматологу в ближайшее время. В таких случаях следует использовать НПВС (нестероидные противовоспалительные средства). Но если поход к стоматологу запланирован, то анальгетики могут помешать врачу поставить правильный диагноз», - подчеркнул стоматолог.