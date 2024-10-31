За курение у школ и детсадов готовятся ввести значительные штрафы

31.10.2024 | 19:24

В четверг, 31 октября, в Госдуму РФ на рассмотрение внесли законопроект, устанавливающий штрафы за курение в помещениях или на территориях школ и детских садов.

Документ размещен на сайте законодательной деятельности нижней палаты парламента. Ранее инициативу, авторами которой являются башкирские депутаты, поддержало Правительство РФ.

По мнению авторов законопроекта, уже существующие в КоАП положения не содержат запрета курить на территориях или в помещения школ и детских садов. Введен только штраф за курение на детских площадках (от 2 000 до 3 000 рублей).

Поэтому народные избранники предложили добавить в статью слова «на территориях или в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, а также на территориях или в помещениях дошкольных образовательных организаций».

Согласно пояснительной записке, принятие документа позволит «назначать административный штраф в размере от 2 000 до 3 000 рублей, что, в свою очередь, усилит профилактическую составляющую законодательства». При этом, по мнению депутатов, важно демонстрировать факты административного наказания школьников перед сверстниками (если речь идет о подростке, достигшем возраста привлечения к ответственности). Вопрос нужно обсуждать на классных часах и общих собраниях.

По словам авторов инициативы, принятие документа позволит снизить число курящих несовершеннолетних и укрепить дисциплину в школах и детских садах.