Сетевое издание|18+|Четверг|31 окт 2024|19:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

За курение у школ и детсадов готовятся ввести значительные штрафы

Печать
Telegram

В четверг, 31 октября, в Госдуму РФ на рассмотрение внесли законопроект, устанавливающий штрафы за курение в помещениях или на территориях школ и детских садов.

Документ размещен на сайте законодательной деятельности нижней палаты парламента. Ранее инициативу, авторами которой являются башкирские депутаты, поддержало Правительство РФ.

По мнению авторов законопроекта, уже существующие в КоАП положения не содержат запрета курить на территориях или в помещения школ и детских садов. Введен только штраф за курение на детских площадках (от 2 000 до 3 000 рублей).

Поэтому народные избранники предложили добавить в статью слова «на территориях или в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, а также на территориях или в помещениях дошкольных образовательных организаций».

Согласно пояснительной записке, принятие документа позволит «назначать административный штраф в размере от 2 000 до 3 000 рублей, что, в свою очередь, усилит профилактическую составляющую законодательства». При этом, по мнению депутатов, важно демонстрировать факты административного наказания школьников перед сверстниками (если речь идет о подростке, достигшем возраста привлечения к ответственности). Вопрос нужно обсуждать на классных часах и общих собраниях.

По словам авторов инициативы, принятие документа позволит снизить число курящих несовершеннолетних и укрепить дисциплину в школах и детских садах.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте