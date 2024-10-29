Магазины «Моя родня» приглашают за газовыми котлами марки № 1 в РФ

29.10.2024 | 11:29

Газовый котел - это базовое устройство в доме или квартире, где предусмотрено индивидуальное отопление и горячее водоснабжение. Немаловажное достоинство такого оборудования - экономия бюджета при оплате коммунальных платежей.

В Пензе большой выбор газовых котлов. Магазины «Моя родня» предлагают оборудование торговой марки Navien. По итогам общенационального голосования «Народная марка» газовые котлы этой корейской фирмы признаны № 1 в России.

Navien - единственный производитель, который реализовал в РФ больше миллиона настенных котлов. Устройства этой марки способны работать бесперебойно даже при очень низком давлении газа (4 мбар) и входящем давлении воды менее 0,1 бар.

Кроме того, Navien защищены стабилизатором SMPS от перепадов напряжения в электросети и некорректной работы, а также полностью адаптированы для эксплуатации в российских условиях.

Газовые котлы Navien - это готовая мини-котельная в компактном корпусе. Внутри имеются расширительный бак, циркуляционный насос, группа гидравлической безопасности. Первичный теплообменник сделан из меди, вторичный - из нержавеющей стали.

Navien работают бесшумно, без вибрации. Управлять котлом можно при помощи внешнего пульта, а также смартфона из любой точки мира при наличии соединения с интернетом.

И важное дополнение: гарантия на оборудование Navien - 3 года. Сервисные центры производителя широко распространены, в них всегда в наличии все запчасти и комплектующие.

«Этот кореец совсем неплох! Исправно работает, прост в управлении», «Котел имеет нержавеющий корпус, что увеличивает срок его службы. И можно не беспокоиться о ржавчине. Установлен также датчик давления воздуха, обеспечивающий стабильное горение, он контролирует нужное количество газа для горения, сокращая тем самым расход голубого топлива», «Маленький по габаритам и параметрам расхода газа. Доступная цена, хорошее качество», - такие отзывы о Navien оставили покупатели.

«Моя родня» - официальный дилер Navien в Пензенской области. Это означает, что магазины предоставляют гарантию качества от производителя и предлагают покупателям широкий модельный ряд по оптимальным в регионе ценам. Можно выбрать котел для любого жилья, от маленькой квартиры до коттеджа.

Покупку бесплатно доставят в любую точку Пензы и области. Мастера сервис-центра «Termoset сервис» установят котел и позаботятся о его исправной работе. Телефон 8(8412)71-07-07.

Адреса магазинов «Моя родня» в Пензе: Рахманинова, 10, Луначарского, 7, Терновского, 253, Окружная, 107. Часы работы с 9:00 до 20:00, без выходных. Телефон кол-центра 45-80-85. Дополнительная информация на сайте mrmag.ru.

Реклама. Заказчик - ИП Рыгалов Сергей Викторович. ИНН 583600321567.