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Общество

С 30 октября в Пензе организуют круглосуточное дежурство на дорогах

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Со среды, 30 октября, МБУ «Пензавтодор» организует круглосуточное дежурство на дорогах. Такое поручение дал коммунальщикам врио главы города Олег Денисов на планерке 28 октября.

«С середины недели по прогнозу погоды ожидаем дождь со снегом, ночью минусовые температуры. Приступайте со среды к круглосуточному дежурству на дорогах», - поставил он задачу руководству МБУ «Пензавтодор».

Олег Денисов поручил обратить особое внимание на мосты, путепроводы, подъемы и спуски, где обычно буксуют фуры в непогоду (ул. Аустрина, Захарова). Их необходимо своевременно обрабатывать противогололедными средствами.

«Пензавтодор» заготовил для осенне-зимнего сезона 21 600 тонн песко-соляной смеси и свыше 8 000 тонн технической соли. Еще 4 500 тонн соляной смеси закупят в конце года.

«Бочки с противогололедными материалами заранее размещены на проблемных участках», - уточнили в мэрии.

Для содержания дорог в этом году собираются задействовать 155 единиц техники: 43 комбинированные дорожные машины, 35 погрузчиков (15 больших), 27 самосвалов (20 больших), 18 тракторных щеток, 5 грейдеров, 4 бульдозера, роторы.

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