Сетевое издание|18+|Понедельник|28 окт 2024|15:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

На ул. Генерала Глазунова так и не появился обещанный светофор

Печать
Telegram

Срок установки светофоров на опасном участке улицы Генерала Глазунова в Пензе вновь перенесен. Это констатировали в городском управлении ЖКХ.

2 октября там случилось серьезное ДТП с пешеходом: водитель сбил 17-летнюю девушку. Она получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Автомобилист с места ДТП скрылся.

Горожане в соцсетях заявили, что нерегулируемый переход сразу через 6 полос очень опасен, и попросили установить светофор.

Управление ЖКХ откликнулось и пообещало сделать это до 15 октября 2024-го. Затем назвали новый срок - 22 октября. Однако объект на участке не появился до сих пор.

«Светофорное регулирование на пешеходном переходе на ул. Генерала Глазунова планируется ввести в ноябре. В настоящее время ведутся работы по закупке необходимого оборудования», - сообщил представитель управления 28 октября в телеграм-канале PenzaInform.

Действительно, с 10 по 17 октября на портале госзакупок проводились торги на «обустройство техническими средствами организации дорожного движения автомобильной дороги по ул. Генерала Глазунова в районе дома № 8а».

21-го числа комиссия подвела итоги, выбрав из двух участников того, кто предложил наименьшую цену за свои услуги - 3,5 млн рублей (начальная стоимость составляла 4 млн 66 тыс. 760 рублей).

После трагедии светофор могут установить и на улице Кирова, около остановки «Детская библиотека». 20 октября там насмерть сбили двух пожилых женщин. Одной из погибших оказалась почетный гражданин города Пензы Анна Васильевна Маслова.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте