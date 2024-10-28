На ул. Генерала Глазунова так и не появился обещанный светофор

28.10.2024 | 14:21

Срок установки светофоров на опасном участке улицы Генерала Глазунова в Пензе вновь перенесен. Это констатировали в городском управлении ЖКХ.

2 октября там случилось серьезное ДТП с пешеходом: водитель сбил 17-летнюю девушку. Она получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Автомобилист с места ДТП скрылся.

Горожане в соцсетях заявили, что нерегулируемый переход сразу через 6 полос очень опасен, и попросили установить светофор.

Управление ЖКХ откликнулось и пообещало сделать это до 15 октября 2024-го. Затем назвали новый срок - 22 октября. Однако объект на участке не появился до сих пор.

«Светофорное регулирование на пешеходном переходе на ул. Генерала Глазунова планируется ввести в ноябре. В настоящее время ведутся работы по закупке необходимого оборудования», - сообщил представитель управления 28 октября в телеграм-канале PenzaInform.

Действительно, с 10 по 17 октября на портале госзакупок проводились торги на «обустройство техническими средствами организации дорожного движения автомобильной дороги по ул. Генерала Глазунова в районе дома № 8а».

21-го числа комиссия подвела итоги, выбрав из двух участников того, кто предложил наименьшую цену за свои услуги - 3,5 млн рублей (начальная стоимость составляла 4 млн 66 тыс. 760 рублей).

После трагедии светофор могут установить и на улице Кирова, около остановки «Детская библиотека». 20 октября там насмерть сбили двух пожилых женщин. Одной из погибших оказалась почетный гражданин города Пензы Анна Васильевна Маслова.