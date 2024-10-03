Сетевое издание|18+|Четверг|3 окт 2024|20:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Госавтоинспекция ищет свидетелей ДТП на ул. Генерала Глазунова

Печать
Telegram

В Пензе разыскиваются свидетели ДТП, которое случилось в среду, 2 октября, на улице Генерала Глазунова. Там сбили 17-летнюю девушку.

Это произошло в 19:39 напротив дома № 8.

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия», - сообщили в Госавтоинспекции.

Девушка была госпитализирована с травмами.

Свидетелей ДТП просят позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

2 октября на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Генерала Глазунова в Пензе случилось то, чего боялись местные жители, сигнализирующие в соцсетях о необходимости установить там светофор.

«Открыли в «тестовом режиме» развязку в Арбековской заставе, но почему-то другие сервисы для этой развязки не открыли! Нерегулируемый пешеходный переход идет через 6 полос! Рядом школа, в которой есть и вечерние смены, и секции. Ходят дети, женщины с маленькими детьми, другие люди, но эту дорогу всерьез водители не воспринимают и ездят как хотят.

Первое время дежурили сотрудники ДПС, но это уже прекратилось. Вот и первый случай: сегодня сбили девушку 17 лет, о ее состоянии ничего неизвестно. Найдут ли водителя, тоже неизвестно; работают ли камеры, которые установлены, тоже неизвестно!

Переживаем и за своих детей, и за всех, кто там ходит. Рано темнеет, а освещения нет совершено (хотя фонари установлены). Это что за игра на выживание?!» - описала ситуацию местная жительница - читательница PenzaInform.ru.

В начале сентября специалист Управления ЖКХ Пензы сообщил, что принято положительное решение об установке светофора вблизи разворотного кольца на улице Генерала Глазунова. Регулировщик должен появиться до 15 октября.

«В настоящее время проводится работа по установлению причин отсутствия уличного освещения на данном участке. В случае выявления аварии на сети специализированной организацией в максимально короткие сроки будут проведены восстановительные работы», - рассказали в управлении.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте