Госавтоинспекция ищет свидетелей ДТП на ул. Генерала Глазунова

03.10.2024 | 20:28

В Пензе разыскиваются свидетели ДТП, которое случилось в среду, 2 октября, на улице Генерала Глазунова. Там сбили 17-летнюю девушку.

Это произошло в 19:39 напротив дома № 8.

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия», - сообщили в Госавтоинспекции.

Девушка была госпитализирована с травмами.

Свидетелей ДТП просят позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

2 октября на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Генерала Глазунова в Пензе случилось то, чего боялись местные жители, сигнализирующие в соцсетях о необходимости установить там светофор.

«Открыли в «тестовом режиме» развязку в Арбековской заставе, но почему-то другие сервисы для этой развязки не открыли! Нерегулируемый пешеходный переход идет через 6 полос! Рядом школа, в которой есть и вечерние смены, и секции. Ходят дети, женщины с маленькими детьми, другие люди, но эту дорогу всерьез водители не воспринимают и ездят как хотят.

Первое время дежурили сотрудники ДПС, но это уже прекратилось. Вот и первый случай: сегодня сбили девушку 17 лет, о ее состоянии ничего неизвестно. Найдут ли водителя, тоже неизвестно; работают ли камеры, которые установлены, тоже неизвестно!

Переживаем и за своих детей, и за всех, кто там ходит. Рано темнеет, а освещения нет совершено (хотя фонари установлены). Это что за игра на выживание?!» - описала ситуацию местная жительница - читательница PenzaInform.ru.

В начале сентября специалист Управления ЖКХ Пензы сообщил, что принято положительное решение об установке светофора вблизи разворотного кольца на улице Генерала Глазунова. Регулировщик должен появиться до 15 октября.

«В настоящее время проводится работа по установлению причин отсутствия уличного освещения на данном участке. В случае выявления аварии на сети специализированной организацией в максимально короткие сроки будут проведены восстановительные работы», - рассказали в управлении.