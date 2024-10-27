Председатель гордумы поздравил пензенских шоферов с праздником

27.10.2024 | 10:09

В воскресенье, 27 октября, председатель гордумы Денис Соболев поздравил с профессиональным праздником работников автомобильного и городского пассажирского транспорта.

«Без вас сложно представить нашу повседневную жизнь: вы обеспечиваете бесперебойную работу предприятий, грузовые и пассажирские перевозки, связывая воедино населенные пункты нашей бескрайней страны.

От вашей компетентности и самоотдачи во многом зависят укрепление межрегиональных связей, эффективное развитие промышленного и сельскохозяйственного производства, а также качество жизни миллионов граждан нашей страны», - отметил Денис Соболев.

Он поблагодарил шоферов за нелегкий труд и выразил уверенность, что и впредь они будут успешно справляться со всеми стоящими перед ними задачами.

«Желаю от души каждому из вас крепкого здоровья, счастья, безопасных дорог, безаварийной работы, надежной техники и успехов в труде!» - сказал Денис Соболев.