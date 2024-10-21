В билайне рассказали о новом виде мошенничества в мессенджерах

21.10.2024 | 17:35

В билайне, признанном самым безопасным среди крупнейших операторов России *, предупредили о новом виде мошенничества, активно распространяющемся в популярных мессенджерах.

Внутренняя аналитика компании показывает, что в результате борьбы с телефонными мошенниками 80% атак теперь происходят через мессенджеры WhatsApp **, Telegram и Viber.

Злоумышленники используют различные схемы обмана, представляясь родственниками, сотрудниками службы безопасности, коллегами и даже полицией. Особенно уязвимыми становятся неактивные пользователи мессенджеров, среди них, по данным группы быстрого реагирования билайна, чаще всего оказываются пожилые люди, для которых приложения были установлены детьми или внуками.

«Мошенники взламывают аккаунты неактивных пользователей и начинают обзвон других пользователей мессенджера, выдавая себя за сотрудников банков или сотовых операторов. Они могут изменить изображение профиля на логотип компании для создания доверия. Звонки поступают через мессенджер с номера жертвы, не подозревающей о взломе, что затрудняет идентификацию мошенничества, в результате чего могут проводиться массовые обзвоны со взломанного аккаунта», - объяснил директор по клиентскому обслуживанию и сервису розничного бизнеса ПАО «ВымпелКом» Дмитрий Чернов.

Для защиты от подобных действий билайн порекомендовал пользователям проверить привязку своих аккаунтов к посторонним устройствам. Для этого необходимо зайти в настройки мессенджера и выбрать пункт «Связанные устройства». Если среди них есть незнакомые, следует немедленно нажать «Выйти» из аккаунта.

На сегодняшний день билайн защищает более 13 миллионов клиентов от спама и мошенничества с помощью инновационных алгоритмов. Более миллиона пользователей также доверяют сервису «Моя безопасность», который предлагает бесплатную защиту от нежелательных звонков, включая те, что поступают из популярных мессенджеров. Также сервис способен принять вызов за клиента, если ему неудобно говорить, уточнить цель звонка и отправить запись разговора в мобильное приложение оператора или в Telegram.

В случае подозрительных действий или попыток мошенничества в билайне призвали обращаться по номеру 0611, где специалисты группы быстрого реагирования готовы оперативно помочь в решении проблемной ситуации.

Компания билайн продолжает активно развивать свои сервисы для защиты клиентов от мошенничества и спама, обеспечивая безопасность их личных данных.

* Оператор билайн, по версии ComNews Research, признан самым безопасным среди крупнейших операторов России по защите абонентов от мошенничества, спама и распространения нелегальных (серых) SIM-карт.

** Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

Реклама. Заказчик - ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте beeline.ru.