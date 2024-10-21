Более 5 000 семей в регионе получили выплату при рождении ребенка

21.10.2024 | 12:10

В Пензенской области в 2024 году единовременное пособие при рождении ребенка выплатили 5 333 семьям. Это разовая мера поддержки, положенная одному из родителей вне зависимости от уровня дохода и количества детей.

С 1 февраля размер пособия составляет 24 604 рубля. Всего с начала года на финансирование данной выплаты направили 130,5 млн рублей, сообщили в Отделении СФР по Пензенской области.

Работающим родителям меру поддержки предоставляют автоматически, после получения сведений от органов ЗАГС. Если трудоустроены и мать, и отец ребенка, выплату назначают матери. Деньги переводят в течение 10 дней.

«В Пензенской области такую выплату получили 4 050 семей», - добавили в фонде.

Неработающим родителям для получения пособия нужно обратиться в региональное отделение СФР или же подать заявление на портале госуслуг. Это следует сделать в течение 6 месяцев с момента появления малыша на свет. Решение принимают за 10 рабочих дней, деньги перечисляют после положительного заключения, на перевод отводится 5 дней.

«Данной выплатой воспользовались 1 283 пензенские семьи», - отметили в фонде.