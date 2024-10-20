В поселке Земетчино сделали новую линию искусственного освещения

20.10.2024 | 14:02

В поселке Земетчино преобразилась улица Ленина. На ней появилась новая линия искусственного освещения.

Об этом в субботу, 19 октября, в своем телеграм-канале рассказал губернатор Олег Мельниченко. Вдоль дороги протяженностью 3,5 км установили 160 светильников.

«Свет, комфорт и безопасность подарили водителям и пешеходам наши дорожники», - отметил глава региона.

Эти работы стали дополнением к мероприятиям пилотного проекта по повышению качества жизни и стимулированию рождаемости, который реализуют в Земетчинском и Сердобском районах. В рамках этого проекта в Земетчине уже обновили свыше 12 км дорог.

Кроме того, в поселке капитально отремонтировали водопроводную башню. На это выделили более 2 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Работы провели в рамках все того же пилотного проекта.