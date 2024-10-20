Сетевое издание|18+|Воскресенье|20 окт 2024|15:39
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В поселке Земетчино сделали новую линию искусственного освещения

Печать
Telegram

В поселке Земетчино преобразилась улица Ленина. На ней появилась новая линия искусственного освещения.

Об этом в субботу, 19 октября, в своем телеграм-канале рассказал губернатор Олег Мельниченко. Вдоль дороги протяженностью 3,5 км установили 160 светильников.

В поселке Земетчино сделали новую линию искусственного освещения

«Свет, комфорт и безопасность подарили водителям и пешеходам наши дорожники», - отметил глава региона.

В поселке Земетчино сделали новую линию искусственного освещения

Эти работы стали дополнением к мероприятиям пилотного проекта по повышению качества жизни и стимулированию рождаемости, который реализуют в Земетчинском и Сердобском районах. В рамках этого проекта в Земетчине уже обновили свыше 12 км дорог.

Кроме того, в поселке капитально отремонтировали водопроводную башню. На это выделили более 2 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Работы провели в рамках все того же пилотного проекта.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото канала Олега Мельниченко
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте