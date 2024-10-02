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Общество

В р. п. Земетчино отремонтировали водонапорную башню

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В районном поселке Земетчино в рамках пилотного проекта по повышению рождаемости капитально отремонтировали водонапорную башню.

Цель пилотного проекта - создать комфортные условия для жизни в городах и поселках. В Пензенской области его площадками стали Земетчинский и Сердобский районы.

«Пилот», который реализуется в рамках нацпроекта «Демография», подразумевает целый комплекс мероприятий. По словам губернатора Олега Мельниченко, они включают как повышение уровня жизни семей, так и решение вопросов с жильем, комфортной городской средой, социальной инфраструктурой.

Так, в поселке Земетчино ремонтируют и строят больницы, школы, детсады, занимаются дорогами, водопроводами и системами уличного освещения, благоустраивают скверы и детские площадки.

Установка новой водонапорной башни на улице Кирова стала еще одним шагом к улучшению качества водоснабжения. На нее выделили более 2 млн рублей из федерального и регионального бюджетов, сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Мы планомерно работаем над улучшением качества водоснабжения в районном поселке. К сожалению, у муниципалитетов часто не хватает средств для того, чтобы исправить ситуацию. Мы помогаем муниципальным образованиям включаться в региональные и федеральные программы, направленные на решение проблем с водоснабжением», - пояснил замминистра ЖКХ и ГЗН Пензенской области Дмитрий Герасимов.

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Источник — фото областного министерства ЖКХ и ГЗН
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