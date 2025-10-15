Общество

В Пензе осложняется обстановка с обследованием детей с особенностями

В 2025 году в Пензе прекратила работу психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК), которая занималась обследованием детей с особенностями и выпускала рекомендации по организации их обучения.

Тему поднял на заседании гордумы в среду, 15 октября, депутат Алексей Иванов. Он уточнил, что сейчас действует только областная комиссия, а это очень неудобно.

По его словам, число детей в Пензе, которым необходимо пройти обследование, только растет, очередь увеличивается, поэтому в целом обстановка осложняется.

Депутат поинтересовался, по какой причине ПМПК перестала работать и не планируется ли возобновить ее деятельность.

Начальник городского управления образования Юрий Каленов объяснил, что с 1 марта в соответствии с федеральным законодательством действительно функционирует только региональная комиссия.

Тем не менее уже сейчас совместно с минобром рассматривается вопрос о создании территориальной ПМПК в 2026 году, которая работала бы в прежнем режиме.

