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Общество

Пензенское УОР проверят после сообщения о каше с червями

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Пензенец Павел Т. пожаловался на качество питания юных спортсменов в училище олимпийского резерва.

«Вот так кормят детей-спортсменов в столовой на Пугачева», - возмутился он на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

К сообщению мужчина прикрепил фотографию гречневой каши в тарелке, на ее краю лежит опарыш.

На жалобу отреагировал представитель минспорта региона.

«Питание в училище осуществляется в соответствии с нормами санитарных правил, по утвержденному цикличному 14-дневному меню. За работой столовой регулярно осуществляется контроль бракеражной комиссией. При этом при тепловой обработке гречки в пароконвектомате при температуре 180 градусов 20 минут сохранение каких-либо насекомых невозможно», - написал он.

Представитель министерства отметил, что жалоб на питание от родителей и учащихся не поступало.

«Тем не менее по данному факту мы проведем разбирательство. Если факт подтвердится, виновные должностные лица будут наказаны», - сообщил он.

В сентябре появились жалобы на столовую ПКСТПБ - Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса. Студенты сообщали о ползающих по продуктам тараканах, в Сети появилось фото компота с червяком. В областном министерстве образования организовали проверку, в пищеблоке нашли несколько нарушений.

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