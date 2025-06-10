В Арбекове 5-летнюю девочку и двух взрослых сбила иномарка

10.06.2025 | 10:31

В Пензе в понедельник, 9 июня, в Арбекове случилось ДТП с 2 автомобилями и 3 пешеходами.

Авария произошла в 16:30 на перекрестке улиц Тернопольской и Бородина. Вначале столкнулись Datsun оn-Do с 51-летним водителем и Kia Rio с 52-летним.

Затем автомобиль Kia въехал на тротуар, где сбил пешеходов: 5-летнюю девочку, 47-летнего мужчину и 37-летнюю женщину. Все трое получили травмы.

Ребенка и мужчину госпитализировали, взрослой пострадавшей оказали помощь на месте и отпустили.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.