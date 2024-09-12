Столовую колледжа в Пензе проверили после жалоб на компот с белком

12.09.2024 | 16:10

На текущей неделе в пензенских группах во «ВКонтакте» и каналах в Telegram массово стали появляться жалобы на столовую ПКСТПБ - Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса.

Публиковались жалобы, в которых утверждалось, что «ползают тараканы, по еде, в луке... Телефоны забирают, как мы поняли, для того, чтобы никто не мог показать весь этот ужас», «Во втором корпусе в столовой дают еду с белком».

Посты сопровождались фотографиями компота, в котором плавает червяк (попавшие в кадр пол, столы и напольная плитка совпадают с теми, что в столовой колледжа), и картофельного пюре с тараканом (напольная плитка та же самая).

Сначала на жалобы отвечала в комментариях администрация учебного заведения.

«В столовой учебного корпуса систематически проводятся дезинфекция и дератизация. В столовой соблюдаются все санитарно-эпидемиологические нормы в рамках программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий. Телефоны студенты, проходящие практику в столовой, оставляют в сейфе по технике безопасности», «Администрация Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса (ПКСТПБ) с вниманием относится к каждому обращению. Мы уже начали проверку по представленным фактам, чтобы оперативно разобраться в ситуации. Со своей стороны хотим подчеркнуть, что вопросы качества питания в столовой колледжа находятся под постоянным контролем. Мы сотрудничаем с поставщиками, следуем санитарным нормам и соблюдаем все необходимые требования для обеспечения безопасного и здорового питания студентов и сотрудников. Пожалуйста, если у вас есть дополнительные достоверные факты или информация по данному вопросу, направьте их напрямую руководству колледжа, чтобы мы могли максимально быстро и полно разобраться в ситуации», - писали представители учреждения.

В четверг, 12 сентября, работу столовой прокомментировали в областном министерстве образования, сообщив, что в колледже усилят контроль за питанием студентов. На место выезжали сотрудники ведомства.

Проверяющие пришли к выводу, что питание обучающихся осуществляется по утвержденному меню, которое разработано в соответствии с СанПиН. Они пообщались со студентами - те заверили, что качеством пищи удовлетворены.

Сотрудники министерства изучили санитарно-техническое содержание обеденного зала, состояние мебели, посуды, соблюдение фитосанитарного и ветеринарного законодательства, убедились в наличии средств дезинфекции.

«Выявлены следующие нарушения: использование посуды со сколами, трещинами, присутствие личных вещей на пищеблоке, заготовка овощей происходила заранее, отсутствие термометров в холодильном оборудовании. Администрации образовательной организации рекомендовано усилить контроль за соблюдением требований действующего законодательства при организации питания», - сообщили в минобре.

Фото 3 - «Черный список Пенза», фото 4, 5, 6 - с сайта областного минобра.