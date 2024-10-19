В Пензе на 2 недели закроют движение по улице Славы

19.10.2024 | 13:59

С 8:00 понедельника, 21 октября, в Пензе будет ограничено движение транспорта по улице Славы от улицы Урицкого в сторону улицы Кирова.

Кроме того, будет закрыт въезд во двор дома на Славы, 5, и выезд из него.

В ресурсоснабжающей организации пояснили, что ограничение связано с заменой сетей водоснабжения.

Возобновить движение планируется после завершения работ - 3 ноября в 8:00.

Ранее пензенских водителей предупредили, что до 00:00 вторника, 22 октября, будет закрыт для проезда участок улицы Рахманинова в районе дома на Глазунова, 10. Там идет ремонт теплотрассы.