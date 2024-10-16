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Общество

В Пензе перекроют участок улицы Рахманинова

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Участок улицы Рахманинова в Пензе временно закроют для проезда, сообщили в городской администрации.

В Пензе перекроют участок улицы Рахманинова

Речь идет об отрезке в районе дома № 10 на улице Глазунова.

Он будет недоступен для транспорта с 8:00 четверга, 17 октября, до 00:00 вторника, 22-го.

«Проезд закроют в связи с выполнением ресурсоснабжающей организацией земельных работ для ремонта теплотрассы», - пояснили в администрации.

С 14 октября по 14 ноября в Пензе перекрыли движение на съезде с улицы Ерик на улицу Злобина. Ограничение ввели «в связи с проведением работ по устройству подпорной стенки», сообщили в управлении ЖКХ города.

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Источник — фото 2 - администрации Пензы
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