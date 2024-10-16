В Пензе перекроют участок улицы Рахманинова

16.10.2024 | 14:18

Участок улицы Рахманинова в Пензе временно закроют для проезда, сообщили в городской администрации.

Речь идет об отрезке в районе дома № 10 на улице Глазунова.

Он будет недоступен для транспорта с 8:00 четверга, 17 октября, до 00:00 вторника, 22-го.

«Проезд закроют в связи с выполнением ресурсоснабжающей организацией земельных работ для ремонта теплотрассы», - пояснили в администрации.

С 14 октября по 14 ноября в Пензе перекрыли движение на съезде с улицы Ерик на улицу Злобина. Ограничение ввели «в связи с проведением работ по устройству подпорной стенки», сообщили в управлении ЖКХ города.