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Общество

В Пензенской области разрешат охотиться на гибрид волка и собаки

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В пятницу, 18 октября, депутаты Законодательного собрания Пензенской области приняли законопроект, относящий несколько видов животных к охотничьим ресурсам.

Так, в список вошли 5 видов птиц: грач, певчий дрозд, рябинник, серая ворона и чомга.

Кроме того, к охотничьим ресурсам добавлен 1 вид млекопитающих - гибрид волка и собаки. Как пояснил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Ришат Алтынбаев, потомство появляется в результате скрещивания диких волков с бродячими собаками.

Ранее сообщалось, что волкособы могут быть более опасны, чем волки: они не боятся людей и могут подбираться к людским жилищам ближе, чем хищники, и даже нападать на человека. В лесах их добычей становятся косули и олени.

«Законопроект разработан в целях обеспечения безопасности граждан, домашних животных и снижения ущерба популяциям охотничьих ресурсов», - пояснил Ришат Алтынбаев.

Парламентарии приняли законопроект, не задавая вопросов.

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Источник — фото pixabay.com
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