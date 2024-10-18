В Пензенской области разрешат охотиться на гибрид волка и собаки

18.10.2024 | 11:05

В пятницу, 18 октября, депутаты Законодательного собрания Пензенской области приняли законопроект, относящий несколько видов животных к охотничьим ресурсам.

Так, в список вошли 5 видов птиц: грач, певчий дрозд, рябинник, серая ворона и чомга.

Кроме того, к охотничьим ресурсам добавлен 1 вид млекопитающих - гибрид волка и собаки. Как пояснил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Ришат Алтынбаев, потомство появляется в результате скрещивания диких волков с бродячими собаками.

Ранее сообщалось, что волкособы могут быть более опасны, чем волки: они не боятся людей и могут подбираться к людским жилищам ближе, чем хищники, и даже нападать на человека. В лесах их добычей становятся косули и олени.

«Законопроект разработан в целях обеспечения безопасности граждан, домашних животных и снижения ущерба популяциям охотничьих ресурсов», - пояснил Ришат Алтынбаев.

Парламентарии приняли законопроект, не задавая вопросов.