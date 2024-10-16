В Пензенской области волкособы уничтожают косуль и оленей

16.10.2024 | 12:45

В Пензенской области гибрид волка и собаки собираются отнести к охотничьим ресурсам. Соответствующий законопроект депутаты регионального парламента рассмотрят на ближайшей сессии в пятницу, 18 октября.

В пояснительной записке говорится, что происходит гибридизация волков с домашними собаками и другими представителями псовых в природе. В результате в стаях появляются различные по конституции и окрасу особи. Животные могут не только быть по-волчьи серыми, но и иметь цвет от светлого, почти желтого, до черного.

«Такие гибриды зачастую более опасны, чем волки. Так, они не испытывают страха перед человеком, a значит, могут подбираться к людским жилищам ближе, чем их предки волки, и даже нападать на человека», - говорится в пояснительной записке к законопроекту, разработанному областным минлесхозом.

Волкособы (так коротко называют этих животных) добывают больше, чем им нужно для того, чтобы насытиться, и уничтожают и домашних, и диких животных.

«Охотоведы и егеря постоянно обнаруживают трупы косуль и оленей, загнанных и задушенных этими хищниками. Особенно часто это происходит зимой», - приводят факты разработчики документа.

Отмечается, что аналогичные меры действуют в Приморском, Алтайском и Забайкальском краях и Республике Марий Эл.

В законопроекте уточняется, что под гибридом волка и собаки подразумеваются «особи животных, полностью неподконтpольные человеку, живущие в условиях естественной свободы, a также использующие охотничьи угодья как естественную среду обитания в течение всего жизненного цикла».