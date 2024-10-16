В городе-курорте «Юга» провели первый концерт на сцене на воде

16.10.2024 | 15:34

В городе-курорте «Юга» начинается полноценная жизнь. На сцене нового амфитеатра состоялся концерт по случаю строительства «Термодомом» первого многоквартирного дома.

На церемонию пригласили сотрудников холдинга, для которых это событие - особое. Каждый почувствовал личную причастность к строительству очередного грандиозного (в масштабах региона) проекта.

«На территории 900 гектаров мы уже строим первый коттеджный поселок, провели все необходимые коммуникации, строим центральную автомагистраль и набережную длиной 8 километров. И вот теперь начинаем возведение первого многоквартирного дома», - рассказал генеральный директор «Термодома» Рафик Ибрагимов.

После торжественной закладки первого камня действие перенеслось в амфитеатр, посадочных мест в котором вдвое больше, чем в Городе Спутнике. Но главная особенность - сцена прямо на воде.

«Юга» собираются удивлять и другими необычными местами, оценить которые жители смогут очень скоро.

Узнать больше о городе-курорте от «Термодома» можно, обратившись в офисы продаж или оставив заявку на сайте https://clck.ru/3CjSKE.

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