Сетевое издание|18+|Среда|16 окт 2024|18:13
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+3oC
+4oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В городе-курорте «Юга» провели первый концерт на сцене на воде

Печать
Telegram

В городе-курорте «Юга» начинается полноценная жизнь. На сцене нового амфитеатра состоялся концерт по случаю строительства «Термодомом» первого многоквартирного дома.

На церемонию пригласили сотрудников холдинга, для которых это событие - особое. Каждый почувствовал личную причастность к строительству очередного грандиозного (в масштабах региона) проекта.

«На территории 900 гектаров мы уже строим первый коттеджный поселок, провели все необходимые коммуникации, строим центральную автомагистраль и набережную длиной 8 километров. И вот теперь начинаем возведение первого многоквартирного дома», - рассказал генеральный директор «Термодома» Рафик Ибрагимов.

После торжественной закладки первого камня действие перенеслось в амфитеатр, посадочных мест в котором вдвое больше, чем в Городе Спутнике. Но главная особенность - сцена прямо на воде.

«Юга» собираются удивлять и другими необычными местами, оценить которые жители смогут очень скоро.

Узнать больше о городе-курорте от «Термодома» можно, обратившись в офисы продаж или оставив заявку на сайте https://clck.ru/3CjSKE.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте