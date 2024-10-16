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Общество

На украшение центра Пензы к Новому году выделят почти 1,5 млн руб.

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Парку Белинского в Пензе выделят деньги из городского бюджета на украшения и празднование Нового года. О предстоящих расходах на заседании комиссии гордумы в среду, 16 октября, рассказала начальник финансового управления города Ольга Завьялкина.

Деньги парк использует для преображения центра города. Специалисты должны заменить испорченные горожанами или сломавшиеся елочные игрушки, лампочки в гирляндах, отремонтировать светодиодные арт-объекты, организовать праздничные мероприятия.

Кроме того, средства пойдут на изготовления пятерок для цифровых инсталляций, которые ежегодно размещают у площади Ленина.

«Предлагается выделить 1 млн. 489 тыс. рублей», - сообщила Ольга Завьялкина.

Депутаты приняли проект решения, его рассмотрят на сессии.

В 2023-м украшать площадь Ленина к Новому году начали в конце ноября. Две четверки для цифровых инсталляций обошлись городу в 663 520 рублей. В целом, на празднование управлению культуры Пензы выделяли 3,2 млн рублей.

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