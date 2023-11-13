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Из жизни

К Новому году на площади Ленина установят 2 числовые инсталляции

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В преддверии Нового года на площади Ленина в Пензе установят две числовые инсталляции, а не одну, как в 2022-м. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщила пресс-служба администрации города.

Цифры, а также светодиодные елочки и Домик Деда Мороза должны появиться до 15 ноября, уточнили в мэрии.

До 2022-го числовых инсталляций всегда было две, со стороны улицы Московской и со стороны Кирова, но в прошлом году смонтировали лишь одну конструкцию - напротив сквера «Копилка пословиц». Цифра 3 обошлась городскому бюджету в 301 тысячу 600 рублей.

Впрочем, независимо от количества инсталляций, волшебное настроение горожанам будет обеспечено благодаря главной новогодней елке. 13 ноября рабочие как раз приступили к ее сборке на площади Ленина.

Как правило, сначала монтируют каркас, затем хвою и декоративное ограждение. После этого конструкцию украшают гирляндами и шарами - их около тысячи.

На полную сборку обычно уходит около двух недель, так что к началу декабря горожане и гости областного центра смогут любоваться новогодней красавицей во всем ее великолепии.

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