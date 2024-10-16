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Общество

На лицензию для асфальтобетонного завода в Пензе потребовалось 35 млн

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Оформление лицензии для асфальтобетонного завода в Пензе потребовало выделения дополнительных средств. Вопрос затронули на заседании комиссии гордумы в среду, 16 октября.

Как сообщила начальник финансового управления Ольга Завьялкина, необходимо 35 млн рублей. Деньги пойдут на возведение административно-бытового корпуса и закупку лабораторного оборудования.

Представитель управления капитального строительства, присутствовавший на заседании, уточнил, что это «необходимый минимум для лицензирования» объекта.

Закупку нужно провести в ближайшее время, поскольку в 2025 году ожидается подорожание оборудования.

Завод открылся летом 2024-го на улице Рябова, его производственная мощность - 175 тонн в час. Первые партии продукта опробовали на заводской территории и убедились в его хорошем качестве.

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