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Общество

На «Пензхиммаше» жалуются на отсутствие зарплаты и права уволиться

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«Кризис на «Пензхиммаш»: сотрудники в ловушке без зарплаты и права уволиться!» - петиция с таким названием появилась в Сети. На 12:00 среды, 11 июня, ее подписали более 200 человек.

«Мы, коллектив «Открытого акционерного общества «Пензенский завод химического машиностроения» (сокращенно ОАО «Пензхиммаш»), взываем о помощи! Мы столкнулись с крайне неприятной и в ту же очередь уникальной ситуацией, когда нам не только перестали выплачивать заработную плату, но и мы не можем уволиться.

Более месяца назад с нашего предприятия уволилась главный бухгалтер, а на ее место не было назначено ответственное лицо, обладающее правом подписи. Следом с предприятия ушел и сам генеральный директор. С чем был связан внезапный уход, нам, работникам, неизвестно. Новое руководство с момента увольнения генерального директора так и не появилось.

Ранее с предприятия также уволились главный инженер (технический директор), юрист, также был уволен заместитель генерального директора по производству.

В настоящий момент времени, каким образом, неизвестно, увольняются и кадры, и бухгалтерия, которые, по сути, отвечают за увольнение и за расчет сотрудников. На наш взгляд, они никоим образом не могут уйти. Кадры при этом никак не содействовали увольнению сотрудников и отказывали в увольнении», - говорится в тексте.

Люди утверждают, что им уже 2 месяца задерживают зарплаты. «Кроме того, возник вопрос отключения энергопотребления и воды. Функционирование предприятия в таких условиях категорически невозможно», - указано в петиции.

Сотрудники предприятия направили письма в трудовую инспекцию, прокуратуру и Президенту РФ.

Ситуацию прокомментировали в областной прокуратуре. Проверка деятельности ОАО «Пензхиммаш» подтвердила, что в результате бездействия органов управления общества на предприятии длительное время отсутствует должностное лицо, имеющее право выполнять управленческие функции.

«В результате указанных обстоятельств нарушаются права как работников, так и контрагентов общества. Прокуратура внесла представление в наблюдательный совет акционерного общества, в котором потребовала незамедлительно принять меры по устранению допущенных нарушений. Ситуация находится на контроле надзорного ведомства до ее полного разрешения», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

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