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Общество

Опасный участок ул. Генерала Глазунова пока остается без светофора

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Светофор на улице Генерала Глазунова в Дальнем Арбекове, где 2 октября случилось серьезное ДТП с пешеходом, до сих пор не появился.

Во вторник, 15-го числа, на заседании комиссии гордумы эту тему затронул депутат Андрей Жданников.

«К 15 октября должен был появиться светофор, я вчера специально проехал - нет. Когда мы там его установим?» - поинтересовался он у и. о. начальника УЖКХ Александра Савенкова.

Тот пояснил, что работы уже начаты и завершатся, предположительно, до 22 октября.

По мнению Андрея Жданникова, с установкой надо поторопиться: по этому участку дети ходят в школу, пересекая 6 полос, освещение плохое, рядом - конечная автобусов.

«Нужно было вообще надземный переход делать», - заключил депутат.

Вечером 2 октября на улице Генерала Глазунова водитель сбил 17-летнюю девушку. Она получила серьезные травмы, медики госпитализировали пострадавшую. Автомобилист с места ДТП скрылся.

Местные жители в соцсетях прокомментировали случившееся: «Открыли в «тестовом режиме» развязку в Арбековской Заставе, но почему-то другие сервисы для этой развязки не открыли! Нерегулируемый пешеходный переход идет через 6 полос! Рядом - школа, в которой есть и вечерние смены, и секции. Ходят дети, женщины с маленькими детьми, другие люди, но эту дорогу всерьез водители не воспринимают и ездят как хотят. Переживаем и за своих детей, и за всех, кто там ходит. Рано темнеет, а освещения нет совершено (хотя фонари установлены). Это что за игра на выживание?!»

Пензенцы давно просили власти установить светофор на опасном участке. В управлении ЖКХ пообещали сделать это до 15 октября 2024-го.

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